MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Haydar Baş için taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti.
Baş'ın hem akademik yönüyle hem de siyasi kişiliğiyle hatırı sayılan, saygın ve değerli bir şahsiyet olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
"Başta Sayın Haydar Baş olmak üzere, Kovid-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ayrıca salgından etkilenip tedavi gören bütün vatandaşlarımıza şifa dileklerimle birlikte geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Kovid-19 hastalığından milletimizi ve tüm insanlığı esirgeyip korumasını Rabb'imden niyaz ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.