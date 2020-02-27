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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır." dedi.

Eda Özdener   | 27.02.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur." dedi.

Bahçeli, "Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis'in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır." açıklamasında bulundu.

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