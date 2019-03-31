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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Olgunluk, huzur içerisinde bir seçim tamamlanmış oldu. Bugün akşama, sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun, güvenin devam edeceği inancıyla herkese sevgi ve saygılar sunuyorum." dedi.

Halil İbrahim Avşar   | 31.03.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Anıttepe Ortaokulu'na geldi.

Görevlilerle tokalaşan Bahçeli, 1326 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahalli idareler seçimlerinin millet ve bütün siyasi partiler için hayırlı olmasını dileyerek, "Yoğun bir çalışma döneminden sonra bütün siyasi kuruluşlar elden gelen çabayı gösterdiler. Olgunluk, huzur içerisinde bir seçim tamamlanmış oldu. Bugün akşama, sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun, güvenin devam edeceği inancıyla herkese sevgi ve saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na oy verdim." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

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