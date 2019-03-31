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Politika

CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, oyunu Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

Musa Samur   | 31.03.2019
CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mahalli İdareler Seçimi için oyunu kullanmak üzere Çukurambar Arjantin İlkokulu'na geldi.

Okul bahçesinde vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile 4202 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı, uğurlu olsun." dileğinde bulundu.

Milyonlarca vatandaşın sandığa giderek oylarını kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış. Gerçekten de tam bir bahar var. İnşallah martın sonu bahar olur diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sırada Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş ve CHP Çankaya Belediyesi Başkan Adayı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

Açıklamasının ardından Yavaş ve Taşdelen ile okuldan ayrılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çukurambar Taksi Durağını ziyaret etti.

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