İstanbul, Ankara ve İzmir adayları oylarını kullandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Yıldırım ve İmamoğlu, Ankara Belediye Başkan adayları Özhaseki ve Yavaş ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Zeybekci ve Soyer, oylarını kullandı.
Ankara
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı.
Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.25'de Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna geldi.
Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı.
Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ali Köylübay ile sandığa attı.
Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi
İstanbul'da, Türkiye'nin 80 vilayetinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde ve mahallelerde yerel seçimlerin yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz." diye konuştu.
Hem Tuzla Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve mahallenin muhtarı hem de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için oy kullandıklarını dile getiren Yıldırım, seçimlerin İstanbul ve 39 ilçe için hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, "Seçimlerin kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz, İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sorular üzerine Yıldırım, torunlarının bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, 6 torunu olduğunu, 2'sinin kura ile belirlenerek kendilerine eşlik ettiği esprisini yaptı.
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu kullanmak için Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'na geldi.
Vatandaşlarla sırasını bekleyen İmamoğlu daha sonra ailesiyle birlikte 1382 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Buradaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yerel seçimin İstanbul için hayırlı olmasını diledi.
İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ettiğini dile getiren İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Beş yıl boyunca hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşmasını, herkesin kucaklandığı, mutlu, huzurlu ve milletçe keyif aldığımız şehirlerin olmasını ve başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın. Umut ediyorum günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan, sıhhatli, sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım."
Mehmet Özhaseki oyunu kullandı
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ve kızı Zeynep Özhaseki Yurt ve damadı Mehmet Salih Yurt ile Yenimahalle ilçesindeki Sofuoğlu İlkokulu'na geldi.
Kayıtlı olduğu 1031 numaralı sandığa giden Özhaseki, "hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, bugün ülke için güzel bir gün olacağını söyledi.
Seçim çalışmaları sırasında herkesin söyleyeceğini söylediğini belirten Özhaseki, projelerini açıklayan adayların, kendilerine has kampanya dönemi yürüttüklerini bildirdi.
Özhaseki şöyle devam etti:
"Bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor. Takdir milletin, millet ne derse o olur. Ona uygun şekilde bundan sonra davranıp, faaliyetlerimizi yürütürüz diye temennide bulunuyorum. Ankara'mız için de ülkemiz için de hayırlısı olsun diye temennide bulunuyorum. Cenabıhak bu ülkeye kötü gün göstermesin diye de dua ediyorum."
Mansur Yavaş oyunu kullandı
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, oyunu Çukurambar semtindeki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinde "Cumhuriyet katı" olarak adlandırılan 2. kattaki 4297 nolu sandıkta kullandı.
Oy kullanacağı okula eşi Nursen ve kızı Armağan ile gelen Yavaş, kontrol için nüfus cüzdanlarını görevlilere verdi. Yavaş ailesi, yapılan kontrolün ardından oylarını kullandı.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Mansur Yavaş, sonucun Ankaralı hemşehrilerine hayır getirmesini diledi.
Sandıklardan güzel bir sonucun çıkacağına inandığını ifade eden Yavaş, "Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulanların hepsi boştur. Maalesef istemediğimiz şekilde bir seçim geçirdik. Projeleri konuşmak yerine... Bu ikinci seçimim ve en düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Bunun cevabını benim yerime seçmenimiz, Ankaralının vicdanı sandıkta verecektir. Önce Ankara'mıza, sonra ülkemize sonuçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.
Nihat Zeybekci oyunu kullandı
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ve çocuklarıyla oyunu kullanmak için Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'na geldi. Zeybekci'ye AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül eşlik etti.
Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, dört aylık seçim kampanyası sonunda oy kullandıklarını dile getirdi.
Zeybekci, "Milletimizin iradesi üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir. Temenni ediyoruz ki İzmir'imiz 21. yüzyıldaki şehirler yarışındaki yerini alsın diye gayret gösterdik. Sonuçları itibarıyla da İzmir'imiz için hayırlı olan dolayısıyla Türkiye'miz için hayırlı olan seçim sonuçları çıksın inşallah diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İzmirlilere şunu diyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir'inize ve geleceğinize verin diyorum." diye konuştu.
Tunç Soyer oyunu kullandı
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızı Duygu Soyer ile oyunu kullanmak için Sığacık 80.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi.
Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Soyer, seçim çalışmalarının güzel ve tatlı bir telaş olduğunu vurguladı.
Soyer, "Tabii fragman bitti, film başlıyor. Bundan sonrası daha çok daha yoğun olacak. Her seçim bir demokrasi sınavıdır. Bugün de herkesin bu sınavdan başarıyla geçeceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.