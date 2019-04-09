MHP Genel Başkanı Bahçeli: İstanbul'da yeni bir seçim düşünülebilir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'daki seçim sonucu ile ilgili, "Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir." dedi.
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki seçim sonucu ile ilgili olarak, "Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir." ifadelerini kullandı.
Seçim yenilemenin demokrasinin bir gereği olduğunu söyleyen Bahçeli, "Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır." dedi.
Bahçeli, "(Mansur Yavaş) Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem." şeklinde konuştu.
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