Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Belediyecilik siyasi bir hareket alanı değil
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizim zihniyetimize göre belediyecilik siyasi bir hareket alanı değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeline yazılı bir mesaj gönderdi.
31 Mart tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde büyük bir teveccühle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğini ve mazbatasını aldığını aktaran Yavaş, belediyelerin kamusal hizmet gören birimler olduğunu belirtti. Yavaş, "Vatandaştan toplanan gelirlerin hizmetleri finanse ettiği bu yerel yönetim modeli, bizce hesap verilebilirlik ilkesinin tam uygulanması gerektiğini zorunlu kılmaktadır. Ankaralı hemşehrilerimiz için vicdani sorumluluğu omuzladığımızın farkındayız." ifadelerine yer verdi.
Başkent olduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesinin başarılı olmasının Türkiye'nin temsili ve itibari açısından da fayda yaratacağının altını çizen Yavaş, "Anlaşılacağı üzere bizim zihniyetimize göre belediyecilik siyasi bir hareket alanı değildir." değerlendirmesinde bulundu.
"Güzel hizmetlere birlikte imza atacağız"
Personele geçmişte yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Yavaş, "İnanıyorum ki insana saygılı, aklı ve bilimi esas alan, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışımızla çok daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağız." ifadelerini kullandı.
Yavaş, Ankara'nın tüm ilçelerinin sorunlarının da el birliğiyle çözüleceğini belirterek şunları kaydetti:
"Ankaralı hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm olacağız. Bu uğurda yapacağımız mücadelede bizlere zorluk çıkartmayı düşünenler, aramızdaki gönül ve muhabbet bağının tesis edilmesini engellemeye çalışanlar, aslı astarı olmayan haberler ile sizlerin aklını ve yüreğini bulandırmayı planlayanlar olabilir. Sizden ricam, kalbinizi ferah tutun. Her güne 'Haydi Bismillah' diyerek el birliğiyle başlayalım. Ankara'mızı Cumhuriyetimizin 100. yılına en güzel şekilde hazırlayalım. 'İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir' düsturuyla hareket edeceğiz. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu vesileyle çalışmalarınızda kolaylık diliyorum.
Gelecek kuşaklara çocuklarımıza hikayesi olan bir kent bırakma arzusu ve sorumluluğuna inanan, sorunları çözecek planı ve programı ile inanmış, temiz bir ekiple Ankara özelinde başarılı model belediyeciliğini başlatmak için bugün başlıyoruz. Hep birlikte, Haydi Bismillah."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.