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Politika

MHP Başkanlık Divanı, YSK'nin İstanbul seçim kararını değerlendirdi

MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını değerlendirdi.

Özcan Yıldırım   | 06.05.2019
MHP Başkanlık Divanı, YSK'nin İstanbul seçim kararını değerlendirdi

Ankara

MHP Başkanlık Divanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını değerlendirdi.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin başkanlık divanını topladı.

Toplantıda, YSK tarafından alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileme kararı her yönüyle değerlendirildi.

Toplantıyla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.

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