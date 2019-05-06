MHP Başkanlık Divanı, YSK'nin İstanbul seçim kararını değerlendirdi
MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını değerlendirdi.
Ankara
MHP Başkanlık Divanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını değerlendirdi.
Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin başkanlık divanını topladı.
Toplantıda, YSK tarafından alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileme kararı her yönüyle değerlendirildi.
Toplantıyla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.