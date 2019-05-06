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Politika

Yıldırım: İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah." dedi.

Sefa Mutlu   | 06.05.2019
Yıldırım: İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin, "Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah." dedi.

Yıldırım, resmi Twitter hesabından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararının kamuoyuna duyurulduğunu aktaran Yıldırım, "YSK'nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah." ifadesini kullandı.

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