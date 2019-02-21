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Politika

Mersin'de İYİ Parti'nin bir adayı daha Demokrat Parti'de

İYİ Parti'nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Akif Çiftçi'nin başvurusunun da geç yapıldığı öğrenildi.

Mustafa Güngör-Sezgin Pancar  | 21.02.2019
Mersin'de İYİ Parti'nin bir adayı daha Demokrat Parti'de

Mersin

MERSİN

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olarak duyurulan ancak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz gibi başvurusu geç yapıldığı öğrenilen Akif Çiftçi'nin de Demokrat Parti'den aday olacağı bildirildi.

Çiftçi'nin adaylık başvurusunun da İYİ Parti yetkilileri tarafından 19 Şubat Salı günü saat 17.00'den sonra yapıldığı öğrenildi.

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz gibi Çiftçi için de aynı sürecin işletildiğini ve kendisinin partilerinin Akdeniz Belediye Başkan adayları olduğunu belirterek, "Akif Çiftçi de partimizden aday." dedi.

Bu arada, Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı için Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığından çekilen Pınar İvenç'in ise partisi tarafından merkez Mezitli ilçesinden aday gösterildiği öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusu geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucunda Pınar İvenç adaylıktan çekilmiş, yerine Kocamaz Demokrat Parti'den aday gösterilmişti.

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