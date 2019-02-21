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Politika

Demokrat Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Burhanettin Kocamaz olduğunu bildirdi.

Anıl Bağrık  | 21.02.2019
Demokrat Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz

Mersin

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz olduğunu bildirdi.

Kadızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili sürecin tamamlandığını söyledi.

Gerekli sürecin yapıldığını aktaran Kadızade, "Burhanettin Kocamaz şu an itibariyle Demokrat Partinin adayıdır. Hayırlı olsun." dedi.

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