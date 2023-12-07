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Politika

Meclis'e bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi alınmayacak

TBMM Genel Kurulunda pazartesi günü başlayacak ve 24 Aralık'a kadar aralıksız sürecek bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak.

Aykut Yılmaz  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Meclis'e bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi alınmayacak

TBMM

TBMM Genel Sekreterliğinden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulunun 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere 11-24 Aralık 2023 tarihleri arasında resmi tatil günleri de dahil olmak üzere her gün için çalışacağı hatırlatıldı.

Genel Kurulun 11 Aralık 2023 Pazartesi günü ve 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 12.00'de, diğer günler ise saat 11.00'de çalışmalarına başlayacağı ve görüşmelerin günlük programın tamamlanmasına kadar devam edeceği belirtilen duyuruda, milletvekillerinin bütçe görüşmeleri süresince Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacağı kaydedildi.



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