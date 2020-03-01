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Politika

Meclis İdlib için kapalı toplanacak

TBMM Genel Kurulunun 3 Mart Salı günü saat 15.00'te yapacağı kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

Sinan Uslu   | 01.03.2020
Meclis İdlib için kapalı toplanacak

TBMM

TBMM Genel Kurulu, haftalık olağan çalışmasına 3 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanarak başlayacak.

Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

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