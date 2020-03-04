Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib'deki şehitler için taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve mazlumların hakkını korumak için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine Cenab-ı Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve mazlumların hakkını korumak için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine Cenab-ı Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 4, 2020
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