Euro
6.78
Dolar
6.10
BIST 100
112,729.90
Altın
1,647.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatırla Hayal Et” adlı liseler arası ödül törenine katılıyor
logo
Politika

Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib'deki şehitler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Ali Kemal Akan   | 04.03.2020
Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib'deki şehitler için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve mazlumların hakkını korumak için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine Cenab-ı Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim." ifadesini kullandı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında

Benzer haberler

Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib'deki şehitler için taziye mesajı

Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib'deki şehitler için taziye mesajı

Mehmetçiğe destek konuşmasıyla tanınan 84 yaşındaki Meryem Özdil: Osmanlı kadınıyım Biz de şehit olmaya hazırız

Hakkari'de 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi

1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans

İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
Milli Savunma Bakanı Akar: Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurlarıdır

Milli Savunma Bakanı Akar: Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurlarıdır