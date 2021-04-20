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Politika

Kovid-19 tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi.

Barış Gündoğan   | 20.04.2021
Kovid-19 tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi

Ankara

Sosyal medya hesabından 12 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Muharrem İnce ve yine testi pozitif çıkan eşi Ülkü İnce'nin tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edildi.

İnce, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Ülkü İnce ile taburcu edildiklerini bildirdi.

Muharrem İnce, "Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel'e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.

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