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Kamu-Sen, Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Barış Gündoğan   | 01.05.2019
Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "İşsizliğin çözüldüğü, iş cinayetlerinin son bulduğu, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin düzeltildiği, üreten, istihdam yaratan bir Türkiye'nin yeniden temellendirildiği yarınlara olan inancımla tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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