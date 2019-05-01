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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşatılması doğrultusunda

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız." dedi.

Barış Gündoğan   | 01.05.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşatılması doğrultusunda

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız." ifadelerini kullandı.

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