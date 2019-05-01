MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşatılması doğrultusunda
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız." ifadelerini kullandı.
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