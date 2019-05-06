Kılıçdaroğlu, PM üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu başkanlığında, PM üyeleri ve milletvekilleriyle yarın saat 10.00'da Genel Merkez'de toplantı düzenlenecek.
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