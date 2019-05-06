Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.07
BIST 100
92,982.27
Altın
1,281.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu, PM üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Meltem Öztürk   | 06.05.2019
Kılıçdaroğlu, PM üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu başkanlığında, PM üyeleri ve milletvekilleriyle yarın saat 10.00'da Genel Merkez'de toplantı düzenlenecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

CHP MYK toplantısı yapıldı

CHP MYK toplantısı yapıldı

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

CHP'den suç duyurusu

'Türkiyemiz için başarıya mahkumuz'

'Türkiyemiz için başarıya mahkumuz'
Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı