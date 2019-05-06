İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener başkanlığındaki İYİ Parti Başkanlık Divanı, YSK'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı
Ankara
İYİ Parti Başkanlık Divanı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı.
İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener, gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.