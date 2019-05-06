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Politika

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener başkanlığındaki İYİ Parti Başkanlık Divanı, YSK'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı

Zafer Fatih Beyaz   | 06.05.2019
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

Ankara

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı.

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener, gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.

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