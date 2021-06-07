Kılıçdaroğlu perşembe günü KKTC'ye gidecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Ankara
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu, KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile birer görüşme yapacak.
Siyasi parti genel başkanlarıyla da bir araya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.