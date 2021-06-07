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Politika

Kılıçdaroğlu perşembe günü KKTC'ye gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Barış Gündoğan   | 07.06.2021
Kılıçdaroğlu perşembe günü KKTC'ye gidecek

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu, KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile birer görüşme yapacak.

Siyasi parti genel başkanlarıyla da bir araya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret edecek.

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