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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 19.09.2019
Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, bütün kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." açıklamasını yaptı.

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