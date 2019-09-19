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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti

Zafer Fatih Beyaz   | 19.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazileri kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan gazileri kabul etti

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