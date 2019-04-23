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Politika

Kılıçdaroğlu koltuğunu şehit çocuğuna devretti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, 2013 yılında Ankara Gölbaşı'nda helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Başçavuş Uluçeşme'nin kızı Ecrin Buğlem Uluçeşme'ye devretti.

Seval Ocak Adıyaman   | 23.04.2019
Kılıçdaroğlu koltuğunu şehit çocuğuna devretti

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, 2013 yılında Ankara Gölbaşı'ndaki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme'nin kızı Ecrin Buğlem Uluçeşme'ye bıraktı.

Kılıçdaroğlu, 2013'te Gölbaşı ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hüseyin Uluçeşme'nin ailesini TBMM'deki makamında kabul etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, kabulde, 23 Nisan geleneği olarak koltuğunu bir süre Ecrin Buğlem Uluçeşme'ye (8) devretti. Kılıçdaroğlu, Uluçeşme ile resim üzerine sohbet etti. Uluçeşme de Malatya'dan Ankara'ya uçakla gelirken kokpite girdiğini anlattı, "Bugün iki koltuğa oturdum, çok mutluyum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi üyelerini de makamında kabul etti ve çocukların bayramını kutladı.

Ziyarete katılanlardan Emirhan Doğan, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna otururken hafta sonunda yaşanan saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocuklara hangi mesleği yapmak istediklerini soran Kılıçdaroğlu, Tuğçe Düz'ün resimle ilgilendiğini söylemesi üzerine, "Biz daha önce bir arkadaşınıza resim malzemelerini temin ettik. Güzel resimler yaptı ve bir sergi açtı. Sergiden elde edilen geliri de yine Sakatlar Derneğine bağışlamıştı. Tuğçe ile de benzer bir çalışmayı yapabiliriz." dedi.

Kabulde, Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer de hazır bulundu.


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