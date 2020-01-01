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Politika

İYİ Parti'de yeni yıl mesaisi Libya tezkeresi değerlendirmesiyle başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Partisinin Başkanlık Divanının ilgili üyeleriyle bir araya gelerek, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin konusunda görüşlerini aldı.

Esin Işık   | 01.01.2020
İYİ Parti'de yeni yıl mesaisi Libya tezkeresi değerlendirmesiyle başladı

Ankara

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Divan Başkanlığından konuyla ilgili üyeler Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, TBMM Dış İşleri Komisyonu Üyesi Adnan Sezgin, Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin gerekçesini inceleyerek üyelerin görüşlerini alan Akşener, tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinden önce saat 11.30'da partisinin Meclis Grubunda milletvekilleriyle istişarede bulunacak.

"Tek tek görüşü alınacak"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, toplantıda tezkereye ilişkin bilgi verildiğini ve herkesin görüşlerini ifade ettiğini söyledi.

Tezkerenin Meclis'e geldiğinden bu yana parti olarak üzerinde çalıştıklarını ifade eden Paçacı, "Genel Başkan tezkere görüşülmeden önce milletvekilleriyle toplantı yapacak. Milletvekilleri bilgilendirilecek, hepsinin tek tek görüşü alınacak ve ona göre yol haritası belirlenecek." diye konuştu.

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