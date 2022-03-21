Dolar
14.83
Euro
16.33
Altın
1,935.52
ETH/USDT
2,908.00
BTC/USDT
40,961.00
BIST 100
2,175.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Enes Kaplan   | 21.03.2022
Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

Benzer haberler

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Almanya Şansölyesi Scholz, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi kabul etti