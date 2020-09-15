Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk Kızılay'a yönelik terör saldırısında şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.