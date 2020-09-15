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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.

Serdar Açıl   | 15.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk Kızılay'a yönelik terör saldırısında şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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