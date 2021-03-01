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Politika

Eski CHP Gençlik Kolları Başkanlarından açıklama

Eski CHP Gençlik Kolları başkanları Erhan Baydar, Ayça Akpek ve Barbaros Dinçer, CHP ve ülke gündemine ilişkin, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde basın açıklaması yaptı.

Alptekin Soykan   | 01.03.2021
Eski CHP Gençlik Kolları Başkanlarından açıklama Fotoğraf: Ömer Faruk Uğurlu/AA

Istanbul

Eski CHP Gençlik Kolları Başkanları, yaptıkları ortak basın açıklamasında, önemli konularda sessiz kalarak her dönem atanıp, her yere adaylık takıntısını sürdürenler ile örgüt evlatlarının atanması gereken yerlere bir gerekçe ile atananların, CHP kadrolarına kılavuz olmasının mümkün olmadığını savundu.

Grup adına açıklamayı yapan Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, CHP'nin, birlikte hareket ettiği kesimlerle mimarı olduğu Millet İttifakı ile yerel seçimlerde iktidara karşı başarı sağladığını ifade etti.

Gelecek seçimler için süreç CHP ve ortaklarının lehine işlemekteyken, CHP'den düşünsel temeli olmayan ayrışmaların, AK Parti'nin gündem değiştirme çabalarına hizmet ettiğini savunan Baydar, ayrışmaların kişisel tatminsizlik sonucu olduğunu ve CHP'lileri mutlu etmediğini öne sürdü.

CHP'nin uzlaşı ve değerlendirme mekanizma ve organlarının mevcut olduğunu ifade eden Baydar, açıklamaya şöyle devam etti:

"Önemli konularda sessiz kalarak her dönem atanıp, her yere adaylık takıntısını sürdürenler ile örgüt evlatlarının atanması gereken yerlere bir gerekçe ile atananların, CHP kadrolarına kılavuz olması mümkün değildir. Geçmişte partimize yapılan hizmetlerin çetelesinin tutulup, karşılık beklentilerinin makam belirtilerek dayatılmasını da doğru bulmak imkansızdır. Bu anlayıştaki ben merkezci bireylerin CHP'yi işgalden kurtarmak gerekçesi ile kendilerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzetme çabalarının ne kadar sağlıklı olduğunu halkımızın ve partilerimizin değerlendirmesine bırakıyoruz."


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