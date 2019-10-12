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Politika

Erdoğan'dan 'Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin muasır medeniyet yürüyüşünün sembolü olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, öncü rol oynamaya devam edecektir." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.10.2019
Erdoğan'dan 'Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü' mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olarak Türkiye'nin muasır medeniyet yürüyüşünün sembolü olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Ülkemizin ve milletimizin mukadderatının belirlenmesinde önemli rol oynayan, istiklal mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu'daki bağımsızlık hareketinin ortak aklı, ortak vicdanı ve ortak sesi olarak milli mücadeleye yön veren Ankara'nın, vatanın ve milletin kaderinin tayin edildiği önemli bir merkeze dönüştüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Ankara'yı başkent ilan ederek, Ankara'nın milli mücadele esnasında üstlendiği tarihi rolü daha da anlamlı kılmış, Ankaralılara büyük bir onur yaşatmıştır. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olarak Türkiye'nin muasır medeniyet yürüyüşünün sembolü olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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