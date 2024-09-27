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Politika

Emine Erdoğan'dan BM Genel Kurulu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulundaki diplomasi adımlarının dünya barışına katkı sunmasını temenni ettiğini belirtti.

Mustafa Hatipoğlu  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Emine Erdoğan'dan BM Genel Kurulu paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "UNGA79" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Kültürler mirasımızı dünyaya tanıttığımız, dostlukları pekiştirdiğimiz, güçlü ilişkilerin başlangıç adımını attığımız bir New York ziyaretini daha geride bıraktık. Temennimiz, bu diplomasi adımlarının dünya barışına katkı sunması ve kültürel zenginliklerimizin evrensel bir dilde yankılanmasıdır." ifadelerini kullandı.

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