Emine Erdoğan'dan BM Genel Kurulu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulundaki diplomasi adımlarının dünya barışına katkı sunmasını temenni ettiğini belirtti.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "UNGA79" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Kültürler mirasımızı dünyaya tanıttığımız, dostlukları pekiştirdiğimiz, güçlü ilişkilerin başlangıç adımını attığımız bir New York ziyaretini daha geride bıraktık. Temennimiz, bu diplomasi adımlarının dünya barışına katkı sunması ve kültürel zenginliklerimizin evrensel bir dilde yankılanmasıdır." ifadelerini kullandı.
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Kültürler mirasımızı dünyaya tanıttığımız, dostlukları pekiştirdiğimiz, güçlü ilişkilerin başlangıç adımını attığımız bir New York ziyaretini daha geride bıraktık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 27, 2024
Temennimiz, bu diplomasi adımlarının dünya barışına katkı sunması ve kültürel zenginliklerimizin evrensel bir… pic.twitter.com/MMJUnZyxXR