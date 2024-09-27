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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

Mustafa Hatipoğlu  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç'i kabul etti

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