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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Aynur Ekiz  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kurtulmuş, "Dost ve kardeş Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

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