AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "CHP ile HDP arasında ve İYİ Parti ile HDP arasında oy geçişleri oldu. Cumhurbaşkanlığında HDP'liler Muharrem İnce'ye, milletvekilliğinde de CHP'liler HDP'ye oy vermişler" dedi.

KAYSERİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçim sonuçlarına ilişkin "Bütün olumsuzluklara rağmen, bütün dışarıdan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış operasyonlara rağmen böyle bir sonuç büyük bir başarıdır." dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda ilk gelen seçim sonuçlarını değerlendiren Elitaş, beklediklerin sonuca ulaştıklarını belirtti.

En düşük 16 Nisan anayasa referandumundaki oy oranını beklediklerini ifade eden Elitaş, şunları söyledi:

"16 Nisan'da hem AK Parti'de hem de MHP'de bazı kardeşlerimizin, sistem konusunda zihinlerinde 'iyi mi acaba, eskisine devam etsek daha mı iyi olur' düşüncesinde olanlardan dolayı sonuç öyle çıkmıştı. Şimdi onun üzerinde bir oy oranı aldık. Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı beklenen oyu alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de beklediğimiz oy oranına doğru gidiyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen, bütün dışarıdan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış operasyonlara rağmen böyle bir sonuç büyük bir başarıdır."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin köyünde dahi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde çıktığını belirten Elitaş, "Cumhurbaşkanımız, İnce'nin doğduğu, övündüğü ilçesinden yüzde 80'den fazla oy aldı. Hem Meral Akşener'in hem de Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan da Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda oy aldığını görüyoruz. Bu büyük bir teveccühün sonucu. Bu başarı halkla bağ kurabilen, bütünleşebilen yıllardır bu ülkeye hizmet etmiş bir siyasi liderin aldığı başarıdır." dedi.

MHP'nin aldığı oyu da değerlendine Eliştaş, "MHP hakkında bugüne kadar yapılan yüzde 3-4 oranında oy alacağı yönündeki yorumların tamamının mesnetsiz olduğu, FETÖ'nün yaygınlaştırdığı bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı. Bu algıyı, yalanı, gerçek gibi söyleyen ve kendini dindar gösteren ama arkalarından bir şeytani aklın olduğunu gören FETÖ'cüler yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Partiler arasında oy geçişinin olduğunu vurgulayan Elitaş, şöyle devam etti:

"CHP ile HDP arasında ve İYİ Parti ile HDP arasında oy geçişleri oldu. Cumhurbaşkanlığında HDP'liler Muharrem İnce'ye, milletvekilliğinde de CHP'liler HDP'ye oy vermişler. İYİ Partililer de cumhurbaşkanlığında İnce'ye oy vermişler. Bu tabloya bakarsak Meral Akşener milletvekili olamadığı için 24 Haziran'dan sonra Koray Aydın'ın İYİ Parti Genel Başkanı olma ihtimali doğdu. Aynı durum CHP için de geçerli. İnce, partisinden daha fazla oy aldı. Muharrem İnce de önümüzdeki genel kurulda genel başkanlık için aday olacaktır. CHP'de büyük bir hesaplaşma var. Allah CHP'lilere yardım etsin. Hem CHP'li hem İYİ Partili hem de Saadet Partili vatandaşlara PKK'yı meşrulaştırma operasyonlarından uzak durun dedik. Liderleri bizi inkar ettiler. Bizim doğru söylemediğimizi anlattılar. Birkaç gün içinde yorumcular HDP'ye ne kadar büyük bir destek verildiğini görecekler."

Elitaş, İnce'nin AA'nın seçim sonuçlarıyla ilgili yorumlarına ilişkin de "Benim cebimde olan, AK Parti Genel Merkezi'nin bana gönderdiği, bütün siyasi partilerde var olan, anlık seçim sonuçlarının izlenebildiği ekran var. Muharrem İnce gitsin genel merkezine o ekrandan takip etsin. CHP kendisine şifre verdiyse tabii. İnce, saat 17.00'de YSK önüne gitti, halkı tahrik etti. Sorumluluk makamına talip olan birinin böyle sorumsuzca davranması gerçekten çok enteresan, üzücü bir olay." dedi.

Muhabir: Sercan Küçükşahin