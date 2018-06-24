Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bu seçim ve önceki seçimlerde AA, yanlış veya eksik sonuç hiçbir vakit vermemiştir. Aksini iddia, alenen AA’ya iftiradır." dedi.

ANKARA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan seçim sonuçlarına ve Anadolu Ajansına (AA) yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en doğru sonuçları açıkladığını ifade eden Bekir Bozdağ, "Bu seçim ve önceki seçimlerin hepsinde Anadolu Ajansı, yanlış veya eksik sonucu hiçbir vakit vermemiştir. Aksini iddia, alenen AA'ya iftiradır." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, "Seçimi kaybedeceğini daha sandıklar açılmadan anlayan CHP ve adayı, YSK'yi ve Anadolu Ajansını hem tehdit ediyor hem de hedef gösteriyor." ifadesini kullanarak, bu tehdidi, tahriki ve provokasyonu yapanların kendilerini haklı gösteren bir örnek gösteremediğine dikkati çekti.

Böyle bir örneğin bulunmadığına işaret eden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:

"Demokrat olan ve milletin iradesine saygı duyan herkes, seçim sonuçlarını saygıyla karşılar ve milletin kendine verdiği demokratik mesajı alır, kendini ve politikalarını da bu mesaj doğrultusunda yeniden gözden geçirir. Bunlar, hala millete güvenmeyi ve saygı duymayı öğrenemedi. Herkes aklıselimle hareket etmelidir. Öncelikle de siyasetçiler aklıselimle hareket etmelidir. Yalanlar, iftiralar, tehditler ve tahrikler herkese zarar verir ama milletin iradesiyle oluşan seçim sonuçlarını değiştirmez, değiştiremez."

Muhabir: Kemal Karadağ