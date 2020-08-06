Euro
8.64
Dolar
7.26
BIST 100
1,049.13
Altın
2,050.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının 75. yıl dönümünde Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı.

Behlül Çetinkaya   | 06.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı

Ankara

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından her iki dilde, "Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum." ifadelerini paylaştı.

 

Bakan Çavuşoğlu, aynı acının bir daha yaşanmaması dileğinde de bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu
Dünya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 19 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
Bakan Koca'dan salgın planlamasına ilişkin 14 ayrı videokonferans görüşmesi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı

Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

Çavuşoğlu'ndan Lübnan'da yaralanan Türk vatandaşının babasına 'geçmiş olsun' telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız