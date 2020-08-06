Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının 75. yıl dönümünde Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı.
Ankara
Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından her iki dilde, "Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum." ifadelerini paylaştı.
#Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yıldönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum. Bu acıyı başka hiçbir toplum yaşamasın! pic.twitter.com/l0ppP02ArJ— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 6, 2020
Bakan Çavuşoğlu, aynı acının bir daha yaşanmaması dileğinde de bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.