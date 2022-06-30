Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
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