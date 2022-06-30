Dolar
16.70
Euro
17.51
Altın
1,807.10
ETH/USDT
1,024.80
BTC/USDT
18,841.00
BIST 100
2,405.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Muhammet Tarhan   | 30.06.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Diyarbakır annelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
'Kurtlar' Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu: NATO'nun terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadeleye yönelik güçlü kararlılığı esastır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma hatlarının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma hatlarının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu: İsrail'le diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık

Bakan Çavuşoğlu: İsrail'le diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık