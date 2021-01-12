Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Ticaret Bakanı Ross ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkiler ele alındı.
Telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
Çavuşoğlu, gün içinde ayrıca Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman'la telefonda görüştü.
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