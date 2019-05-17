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Politika

Destici Samsun'daki 19 Mayıs törenlerine katılacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs'ın 100. yılı kutlama törenlerine katılacak .

Buket Güven   | 17.05.2019
Destici Samsun'daki 19 Mayıs törenlerine katılacak

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere katılacak.

BBP'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Destici, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere davet edildi.

Destici, pazar günü düzenlenecek törenlere katılmak üzere Samsun'a gidecek.

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