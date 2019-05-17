Bahçeli, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere katılacak.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törenlere davet edildi.
Devlet Bahçeli, bugün Vali Kaymak'ı arayarak, davete katılacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.