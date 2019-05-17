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Politika

Bahçeli, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere katılacak.

Esin Işık   | 17.05.2019
Bahçeli, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törenlere davet edildi. 

Devlet Bahçeli, bugün Vali Kaymak'ı arayarak, davete katılacağını söyledi.

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