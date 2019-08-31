Euro
6.40
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,520.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Polonya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Mümin Altaş   | 31.08.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Polonya'ya gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, bugün akşam saatlerinde Varşova'ya gidecek.

Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle yarın Pilsudski Meydanı'nda düzenlenecek anma törenlerine iştirak edecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından heyet başkanları onuruna verilecek yemeğe katılacak Oktay'ın konuk ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Polonya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Polonya'ya gidecek

Basketbolda Dünya Kupası başlıyor

2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Venezuela

2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Polonya

2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Polonya
2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Çin

2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Çin
2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Fildişi Sahili

2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Fildişi Sahili