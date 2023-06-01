Dolar
20.80
Euro
22.30
Altın
1,971.89
ETH/USDT
1,862.90
BTC/USDT
26,908.00
BIST 100
4,962.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Aykut Yılmaz  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

TBMM

Şentop, YSK Başkanı Yener'i makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarının ilan edildiğini anımsatan Şentop, bu sonuçlara göre tanzim edilen mazbatayı teslim alacaklarını söyledi. Şentop, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata Geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek." dedi.

Gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hızlı bir şekilde, siyasi görüşleri ve kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde süreci başarıyla yürüttükleri için YSK'ye teşekkür eden Şentop, "Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenilirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz. Buna itiraz edenler de vardı ama bu yaşanan süreç herkesin kati bir şekilde sistem ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar, gerekse kamuoyunu yeterli şekilde bilgilendirmeleri, bu sürecin oluşmasında çok önemli katkı sağlamıştır." diye konuştu.

YSK Başkanı Yener ise 14 ve 28 Mayıs'ta demokrasi şenliğine katılan tüm siyasi partilere, Cumhurbaşkanı adaylarına ve tüm seçmelere teşekkür etti. Yener, "Bu süreçte YSK, tüm verileri siyasi partilerimizle paylaşmış, siyasi partilerimizle birlikte şeffaf bir seçim süreci yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, OECD ülkeleri arasında seçime katılımın en yüksek gerçekleştiği 3. ülke oldu
THY'nin uçak içi eğlence siteminde hac yolcuları için özel içerik
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sahih bir inanca ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

İtalya Başbakanlığından Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Yoğun ortaklık konusunda güçlü irade beyan ettik

Bahreyn Kralı el-Halife'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet