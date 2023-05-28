Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu İstanbul'da kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.
Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.
Aynı okulda, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan da oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk demokrasi hayatında ilk defa iki turlu bir seçime şahit olunduğunu söyledi.
Birinci turun 14 Mayıs'ta gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Ancak tabii Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi. Bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Tabii katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum." diye konuştu.
Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA
Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti
Oy kullandığı sınıftan ayrılan Erdoğan, okul çıkışında bahçedeki vatandaşlarla selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde ve tezahüratta bulunan vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından aracına binerek okuldan ayrıldı.
Öte yandan yabancı basın mensupları, Erdoğan'ın oy kullanmasına yoğun ilgi gösterdi.
Sabahın erken saatlerinde okula gelen çok sayıda gazeteci canlı yayın yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.