Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda bir görüşme yaptı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Mirziyoyev, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.