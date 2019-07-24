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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda bir görüşme yaptı.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Mirziyoyev, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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