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Politika

Malezya Başbakanı Muhammed Türkiye'ye gelecek

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.07.2019
Malezya Başbakanı Muhammed Türkiye'ye gelecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahathir Muhammed'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 24-27 Temmuz arasında gerçekleştireceği resmi ziyaretteki temasları yarın başlayacak.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Malezya'yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Malezya Başbakanı Muhammed'in Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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