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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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