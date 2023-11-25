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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti

Mustafa Hatipoğlu  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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