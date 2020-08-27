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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Kaan Bozdoğan,Berk Özkan   | 27.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar - Anadolu Ajansı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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