Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabulü sona erdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanı @RTErdogan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. pic.twitter.com/3YX1eLg8oA
— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 10, 2020