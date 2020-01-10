Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
118,663.70
Altın
1,553.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabulü sona erdi.

Berk Özkan   | 10.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran gerginliğinin azaltılması için çok ciddi gayretler gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Salih ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Salih ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti
KKTC Başbakanı Tatar: Rum tarafının gaspçı tutumuna asla boyun eğmeyeceğiz

KKTC Başbakanı Tatar: Rum tarafının gaspçı tutumuna asla boyun eğmeyeceğiz