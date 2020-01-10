AK Parti'den sosyal medya etik kuralları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "AK Parti olarak, sosyal medyada hem karşı farklı siyasi çizgilerin hem de özellikle kendimiz için bağlayıcı olacak nitelikte bir sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız" dedi.
Ankara
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazete, televizyon ve haber ajanslarının AK Parti muhabirleriyle bir araya geldi. Tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Ünal, gazetecilerin çok kıymetli bir görev icra ettiklerini belirtti.
İletişimin yoğunluğu ve akışkanlığının gazetecilerin çaba ve performansını artırması sonucunu doğurduğunu anlatan Ünal, konvansiyonel medyadan ziyade sosyal medya denilen anlık interaktif akışkan bir haberleşme biçimi ile karşı karşıya bulunulduğuna işaret etti.
Bunun da habercilik anlayışında yeni sorumluluklar ve yeni değişiklikler anlamına geldiğini belirten Ünal, dijital dönüşümün sonuçları açısından yeni medyanın kendi ahlaki düzenini oluşturamadığını bunun sosyal medyada net bir şekilde görüldüğünü bildirdi.
Ünal, AK Parti olarak, 2 milyon 100 bin kişilik teşkilat mensuplarıyla Türkiye adına doğru olduğuna inandıkları şeyleri ifade ettiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde bir sosyal medya etik kuralları yayınlayacağız. AK Parti olarak, sosyal medyada hem karşı farklı siyasi çizgilerin hem de özellikle kendimiz için bağlayıcı olacak nitelikte bir sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız." diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, yayınlayacakları sosyal medya etik kurallarına ilişkin bir soru üzerine, "Öncelikle biz bunlara riayet edilmesini ve bizim tarafımızdan da bu kurallara riayet edilmesini temin yönünde bağlayıcı bir deklarasyon aslında bizim için." dedi.
Ünal, siyasi parti olarak meselenin sosyal ve ahlaki tarafında bulunduklarını hatırlatarak, "Doğru, gerçek kişilikler olarak, sosyal medyada kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek ve gerçek kişilikler olarak sosyal medyada kendi varlığımızı sürdürmekten yanayız, biz bunu deklare edeceğiz ve bunu yapmayanları da deşifre edeceğiz. Bunu yapmayanlara dönük, yaptıkları haberlere dönük ciddi teyit mekanizmaları oluşturacağız ve birilerinin söylediği yalanlar karşısında savunmaya çekilmek yerine bu yalanları deşifre edip, bunların üstüne gideceğimiz bir mekanizma oluşturacağız." dedi.
İntihar eden üniversite öğrencisine ilişkin sosyal medyada yürütülen istismar kampanyasından ailesinin rahatsızlık duyarak bir açıklama yaptığını belirten Ünal, konuya ilişkin sosyal medyada açık bir şekilde halkı kin ve nefret temelinde infiale yönlendirecek bazı paylaşımlarda bulunulduğuna işaret etti.
Ünal, "Sosyal medyadaki belli etki ajanlarının Türkiye'nin milli birliğine ve beraberliğine dönük açık bir infial oluşturmayı amaçlayan koordinasyonlu, organize bir çalışma olduğunun bilincindeyiz." dedi.
Basın mensuplarının çalışma koşullarıyla ilgili taleplerini de dinleyen Ünal, geçen yıl da gündeme gelen "yıpranma payı" konusunun notları arasında bulunduğunu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bu konuyu gündeme getireceğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.