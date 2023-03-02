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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender ile görüştü

Mehmet Tosun   | 02.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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