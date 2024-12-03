Dolar
34.75
Euro
36.53
Altın
2,641.10
ETH/USDT
3,588.40
BTC/USDT
95,936.00
BIST 100
9,822.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

Mehmet Tosun  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtti.

Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade eden Erdoğan, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığının ve atacağının altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Bütün kurumlarımızla engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz
Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten düşen yolcu yaralandı
Emine Erdoğan, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını yaptı
Çorum'da köyde yiyecek arayan kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
Thodex'in kurucusunun da olduğu 21 şüphelinin yeni iddianame kapsamında yargılanmalarına devam edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic: Türkiye bugün Karadağ'ın önemli bir NATO müttefiki ve partneridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye) Milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde bütün tedbirleri alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir kardeşimizi dahi bırakmamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir kardeşimizi dahi bırakmamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi fırtınalı sulardan artık serin sulara doğru yol almaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi fırtınalı sulardan artık serin sulara doğru yol almaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni girişim başlatacaklarını duyurması önemli adımdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni girişim başlatacaklarını duyurması önemli adımdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet